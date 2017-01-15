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Manisa'da su baskınları engelleyecek çalışma

15 Ocak 2017 Pazar, 15:50
Manisa'da su baskınları engelleyecek çalışma
Manisa'da su baskınları engelleyecek çalışma

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nde yağmur sularının baskınlara sebep olmaması için yağmur suyu hattı döşeme çalışması başlattı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için altyapı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Salihli'nin Mersinli Mahallesi'nde 600 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını başlattı. Ekiplerce başlatılan çalışma tamamlandığında mahallede yağmur sularından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmiş olunacak.
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Mersinli Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı döşeme çalışmasından mahalleli olarak çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı İslam Budak, "Mahallemizde yağmur suları su baskınlarına neden oluyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne yağmur suyu hattı döşenmesi için müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar ilgilenip değerlendirdiler. Yağmur sularını ana taşıyıcı hattına aktarımını sağlayacak çalışma başladı. Hizmetlerden dolayı Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz. Allah bin kere razı olsun Cengiz Başkan'ımızdan. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Başarılarının devamını dilerim. Bir de Başkanımızı mahallemizde görmek istiyoruz. Gelsin vatandaşın ona olan sevgisini burada da görsün" dedi.
(AY-Y)

15.01.2017 15:54:30 TSI
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