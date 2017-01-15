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Serdivan ajansın 20. sayısı çıktı

15 Ocak 2017 Pazar, 16:02
Serdivan ajansın 20. sayısı çıktı
Serdivan ajansın 20. sayısı çıktı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan ajansın 20. Sayısı çıktı.
Her sayısında Türkiye'nin kültür ve sanat alanında önemli isimleriyle gerçekleştirdiği röportajlarının yanı sıra birbirinden farklı konuları sayfalarına taşıyan Serdivan Ajans, 20. sayısında "Hayata daha güzel bakmak ve görmek adına gönlümüzde sanata yer açmalıyız" diyen İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ömür Ceylan'ı okuyucusuyla buluşturuyor. Klasik Türk Müziği bestecisi Selahattin Pınar'ı Müzik Kültürü köşesine taşıyan Ajans, sanatçının musiki repertuvarının yanı sıra ilk Türk ve Müslüman kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale ile olan evliliğine de değinerek sanat hayatını ele alıyor. Sanat tarihimizde önemli yeri olan halı ve kilimin geçmişteki serüvenine şahit olduğumuz Geleneksel Sanatlar köşesinde ise halı ve kilimlerde sembolize edilen figürlerin mitolojik anlamları ve görselleri tasvir ediliyor.
Gazete, Türkiye ve Dünya gündemine dair yeni gelişmelerin yanı sıra Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kayyum atanan Güneydoğu ilçelerine ziyareti sonrası Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını da haber kuşağında okuyucuya sunuyor.
Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; isteyen herkesin Serdivan Ajans'ın 20. sayısını Serdivan Belediyesi ile Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nden ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtilirken; ayrıca gazetenin issuu.com/serdivanajans adresinden de dijital olarak takip edilebileceği bildirildi.
(RŞ-İÇ)

15.01.2017 16:06:20 TSI
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