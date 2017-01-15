15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Hürriyet, Sancaklı ailesine geçmiş olsun diledi

15 Ocak 2017 Pazar, 16:02
Milletvekili Hürriyet, Sancaklı ailesine geçmiş olsun diledi
Milletvekili Hürriyet, Sancaklı ailesine geçmiş olsun diledi

(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, eşi intihar girişiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Benimde seçildiğim il olan Kocaeli Milletvekili, aynı zamanda hemşehrim Sayın Saffet Sancaklı'nın acısını paylaşıyorum, üzüntüsünü paylaşıyorum, eşine acil şifalar diliyorum. Sevgili Hülya Hanım'ı inşallah Rabb'im çocuklarına bağışlasın, Allah yardımcıları olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun da üzüntüsünü buradan paylaştığımı ifade etmek istiyorum, dualarım sizlerle" açıklamasında bulundu.
(İG-RFK-Y)

15.01.2017 16:07:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Hürriyet, çevre kirliliğini meclis gündemine taşıdı
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ AKARYAKIT SIZINTISI
Bach ve Itri'nin eserleri SDKM'de seslendirilecek
YEREL

BACH VE ITRİ'NİN ESERLERİ SDKM'DE SESLENDİRİLECEK
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Gazeteciler, İzmit sokaklarını gezdi
YEREL

GAZETECİLER, İZMİT SOKAKLARINI GEZDİ
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Gölcük Ortaokulu'na spor salonu yapılıyor
YEREL

GÖLCÜK ORTAOKULU'NA SPOR SALONU YAPILIYOR
Bilim Kültür ve Sanat Derneği'nden Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET
Otobüs yangının ardından yolu temizlik görevlileri temizledi
YEREL

OTOBÜS YANGININ ARDINDAN YOLU TEMİZLİK GÖREVLİLERİ TEMİZLEDİ
Başkan Doğan, Suudi Arabistanlı iş adamını ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, SUUDİ ARABİSTANLI İŞ ADAMINI AĞIRLADI
İzmit'te çevreyi kirletenlere 19 bin lira ceza
YEREL

İZMİT'TE ÇEVREYİ KİRLETENLERE 19 BİN LİRA CEZA
Kocaeli'deki fabrikada meydana gelen patlama
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FABRİKADA MEYDANA GELEN PATLAMA
İzmit Körfezi'ne akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NE AKARYAKIT SIZINTISI
15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA BOKS TURNUVASI
KO-MEK'te eğitim aldı, ABD'deki sınavda başarılı oldu
YEREL

KO-MEK'TE EĞİTİM ALDI, ABD'DEKİ SINAVDA BAŞARILI OLDU
Kocaeli'de seyir halindeki midibüs yandı
YEREL

KOCAELİ'DE SEYİR HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 884 bin lira ceza
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİLERE 884 BİN LİRA CEZA
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT

Körfez'i kirleten gemilere 884 bin 520 TL ceza kesildi
YEREL

KÖRFEZ'İ KİRLETEN GEMİLERE 884 BİN 520 TL CEZA KESİLDİ