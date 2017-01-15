15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz:

15 Ocak 2017 Pazar, 16:05
Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz:
Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz:
- "4/B ve 4/C kapsamınki çalışanlara kadroları hemen verilmelidir"

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, 4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine acilen kadro verilmesi gerektiğini söyledi.
Memursen İl Temsilcisi Ali Deniz, 4-B, 4/C kapsamında ivedi olarak istihdam edilen kamu görevlilerine acilen kadro verilmesi, sonucun ortaya konması gerektiğini kaydetti. Deniz, "İşçilikte geçen süreler memuriyette değerlendirilmesi konusundaki çalışmalarda sonuca yaklaşılmıştır. Çalışanlar bu konuda bir müjde beklemektedir. Devlet Personel Başkanlığında yürütülen çalışmalarda belli bir aşamaya gelinmiştir. Bu kapsamda kaç kişinin bu haktan faydalanacağı ile bütçeye etkisi üzerinde çalışmaların Maliye Bakanlığı DPB tarafından yapılması kararlaştırılmış olsa da bu iki kurumun çalışmalarını henüz tamamlanmamasından ötürü bir sonuç üretilebilmiş değildir. Bizim ise girişimlerimiz hız kazanmıştır. 15 Temmuz'un asli ve cani faili FETÖ'nün kamudaki sızmalarında yoğunlaştığı kurumların iş güvencesi esnekliği ya da amir, hiyerarşi dayatmasının mümkün olduğu kurumlar olduğu dikkate alındığında, FETÖ'yle mücadelenin, terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleme hedefinin gereği olarak kadrolu statüye geçişin, kadrolu istihdamın kamuda tek seçenek olmasının mevcut tercihler yanında daha doğru olduğu, olacağı tartışmasızdır. 2016 yılının başından itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümleri ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır. Toplu sözleşmede atılan imzaların gereği yerine getirilmelidir. Bu çerçevede ivedi olarak bir sonucun ortaya konması amacıyla yasal her türlü baskıyı oluşturmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
(CK)

15.01.2017 16:09:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AGAD'tan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a destek
YEREL

AGAD'TAN TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN'A DESTEK
Türkiye Hentbol Erkek 1. Ligi
YEREL

TÜRKİYE HENTBOL ERKEK 1. LİGİ
AK Parti Tut İlçe Başkanlığından TBMM Başkan Vekili Aydın'a destek
YEREL

AK PARTİ TUT İLÇE BAŞKANLIĞINDAN TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN'A DESTEK
Minik zeynep'in hayalini Vali Erin gerçekleştirdi
YEREL

MİNİK ZEYNEP'İN HAYALİNİ VALİ ERİN GERÇEKLEŞTİRDİ
Besni'de umreciler kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

BESNİ'DE UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a destek
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ÖZDEMİR'DEN TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN'A DESTEK
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
YEREL

PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI
TBMM Başkanvekili Aydın hakkındaki iddialar
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN HAKKINDAKİ İDDİALAR
STK'lardan Ahmet Aydın'a destek
YEREL

STK'LARDAN AHMET AYDIN'A DESTEK
Vali Erin, kapatılan öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ ERİN, KAPATILAN ÖĞRENCİ YURDUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Hayırsever vatandaştan hayırsever öğrencilere hediye
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞTAN HAYIRSEVER ÖĞRENCİLERE HEDİYE
Dereceye giren velilere ödül
YEREL

DERECEYE GİREN VELİLERE ÖDÜL
Sincik ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL

SİNCİK İLÇESİNDE KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Doğum yapan annelere lohusa şerbeti ikramı
YEREL

DOĞUM YAPAN ANNELERE LOHUSA ŞERBETİ İKRAMI
Kahtalılardan Aydın'a destek
YEREL

KAHTALILARDAN AYDIN'A DESTEK
Başkan Toprak'tan Ahmet Aydın ile ilgili açıklama
YEREL

BAŞKAN TOPRAK'TAN AHMET AYDIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Adıyaman 'da iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yangın eğitimi verildi
YEREL

ADIYAMAN 'DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ
AK Parti Kahta Teşkilatı Başkanvekili Ahmet Aydın'a sahip çıktı
YEREL

AK PARTİ KAHTA TEŞKİLATI BAŞKANVEKİLİ AHMET AYDIN'A SAHİP ÇIKTI
Besni'de &quot;Türkiye'de Darbeler Tarihi&quot; konulu seminer
YEREL

BESNİ'DE "TÜRKİYE'DE DARBELER TARİHİ" KONULU SEMİNER