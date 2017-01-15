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Spor Toto 3. Lig 1. Grup

15 Ocak 2017 Pazar, 16:09
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
- Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Manavgatspor: 0

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Önder Çalış xx, Okan Akbal xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut x, Gürol Karataş x, İsmail Türkaslan x, Halil İbrahim Yazğılı x (Gökhan Öztürk dk. 87 x), Ali Kurt x (Orhan Pala dk. 70 x), Akın Açık x, Abdullah Temircan x, Medeni Bingöl x, Berkay Yüksel x (Recep Şipal dk. 83 x), Salih Tunar x, Serkan Silan x
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Manavgatspor: İsmail Çetin xx, Fikret Sevilgen x, Emre Toptan x, Muhammet Hastürk xx, Hakkı Helvacı xx, Burak Özcan x, Öner Yaylacı x, Ahmet Sarı x (Enver Ekinci dk. 57 x) , Anıl Yıldırım x, Mücahit Tarhan x (Hüseyin Onur Kaçar dk. 86 x), Kemal Bolat xx (Onur Alp Atilay dk. 90 ?)
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Kırmızı Kart: Hakkı Helvacı (dk. 80) (Manavgatspor)
Sarı Kart: Medeni Bingöl (dk. 14) (Van Büyükşehir Belediyespor)
(MSA-Y)

15.01.2017 16:13:43 TSI
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