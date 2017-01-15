15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ümraniye Belediyesi'nden Altıeylül'e Kültür Merkezi

15 Ocak 2017 Pazar, 16:23
Ümraniye Belediyesi'nden Altıeylül'e Kültür Merkezi
Ümraniye Belediyesi'nden Altıeylül'e Kültür Merkezi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tarafından Altıeylül Belediyesi sınırları içine yapılacağı müjdelenen Hasan Can Kültür Merkezinin inşasına Mart ayında başlanacak.
Altıeylül Belediyesi'nin kardeş şehri Ümraniye Belediyesi, Balıkesirli vatandaşların faydalanması için Balıkesir'e Hasan Can Kültür Merkezini kazandıracak. Ümraniye Spor - Balıkesirspor maçı için Ümraniye'ye giden Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve kafilesi ile yemekte bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, Hasan Can Kültür Merkezi'nin Mart ayında yapılacağı müjdesini verdi.
Hasan Can Kültür Merkezinin plan ve projelerini Balıkesir'den gelen konuklara gösteren Batur, projeyi Elektronik Kamu Alımları Platformuna gönderdiklerini ve projenin Mart ayında başlayacağını söyledi.
Balıkesir Baro ve Öğretmen evi binalarının yanındaki 2 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacak Kültür Merkezinde tiyatro sahnesi, sergi salonları, fuaye alanı, otopark ve 450 kişilik bir salon olacak. Kültür Merkezinin yapımındaki tüm masraflar Ümraniye Belediyesi tarafından karşılanacak.
(TS-

15.01.2017 16:28:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kamu-Sen'den Halep'e yardım
YEREL

KAMU-SEN'DEN HALEP'E YARDIM
Gönen'de Kitap Okuma Evi açıldı
YEREL

GÖNEN'DE KİTAP OKUMA EVİ AÇILDI
Manyas'tan Halep'e yardım
YEREL

MANYAS'TAN HALEP'E YARDIM
Deve güreşini fotoğraflamak için Çanakkale'den geldi
YEREL

DEVE GÜREŞİNİ FOTOĞRAFLAMAK İÇİN ÇANAKKALE'DEN GELDİ
Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çakırca, &quot;İşsizlik Fonu esnaf ve sanatkara hayat verecek&quot;
YEREL

AYVALIK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ÇAKIRCA, "İŞSİZLİK FONU ESNAF VE SANATKARA HAYAT VERECEK"
EHEM'den İlk Yardım Semineri
YEREL

EHEM'DEN İLK YARDIM SEMİNERİ
Burhaniye'de Tariş Pazartesi avans ücretleri ödeyecek
YEREL

BURHANİYE'DE TARİŞ PAZARTESİ AVANS ÜCRETLERİ ÖDEYECEK
Burhaniye'de Halep'e yardım gönderildi
YEREL

BURHANİYE'DE HALEP'E YARDIM GÖNDERİLDİ
Başkan Demiraslan'dan Sındırgı'ya ziyaret
YEREL

BAŞKAN DEMİRASLAN'DAN SINDIRGI'YA ZİYARET
Altıeylül ile Milli Eğitim arasında protokol imzalandı
YEREL

ALTIEYLÜL İLE MİLLİ EĞİTİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI