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Gönen'de Kitap Okuma Evi açıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 16:24
Gönen'de Kitap Okuma Evi açıldı
Gönen'de Kitap Okuma Evi açıldı
- En çok kitap okuyan ödüllendirilecek

(Fotoğraflı)

Güler Kavak
BALIKESİR (İHA) - Gönen Belediyesi Kitap Okuma Evi kapılarını, okurlara açtı. Şiir-roman-hikaye ve denemeden oluşan 3 bin kitap kitapseverlerle buluştu. Kitap okumayan gelen öğrencilerin kayıtlarının da tutulacağı Kitap Okuma Evinde, en çok kitap okuyanlar Belediye tarafından ödüllendirilecek.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kitapseverler için Belediye tarafından Kitap Okuma Evi açıldı. Kitap Okuma Evi için 75 bin TL'lik kaynak ayırdıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, kitap sayısının da 10 bine yükseleceğini belirterek, "Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla, en fazla kitap alan orta ve lise dengi öğrencilerimizi tespit edip, ödüllendireceğiz" dedi.
İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının 3. katında hizmete giren Kitap Okuma Evinde Can, İletişim, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası yayınları ağırlıklı olmak üzere şiir, roman, hikaye ve deneme türlerini kapsayan 3 bin kitap yer alıyor.
Çocukları ve gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla farklı çalışmalar yapılacağını da kaydeden Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, "Belediye Kitap Evimiz, kapılarını açtığı günden itibaren en fazla ziyaret eden okul ile en çok kitap alan orta ve lise dengi öğrencilerimizin kayıtları tutulmaya başlandı. Bir yılın sonunda, hem öğrencilerine kitap okumayı sevdiren okulumuzu hem de öğrencilerimizi ödüllendireceğiz" dedi.
Kitap evinden 18 yaş altında gençlerin velileri ile birlikte istediği kitabı okumak için de evine götürebileceği de açıkladı.
(TS-

15.01.2017 16:28:54 TSI
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