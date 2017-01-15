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Vali Doğan, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

15 Ocak 2017 Pazar, 16:31
Vali Doğan, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
Vali Doğan, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan eşi ile birlikte Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutanları izledi, eşi ile birlikte atlı kızakla buz tutan göl üzerinde kaydı.
Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde kalan ve 123 kilometre alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü olma özelliğine sahip Çıldır Gölü yaz ve kış aylarında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
Tamamen donan Çıldır Gölü'nde bir taraftan balıkçılar Eskimo usulü balık tutarken, bir taraftan da yerli ve yabancı turistlere köylüler tarafından göl üzerinde atlı kızaklarla turlar düzenleniyor.
Eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte hafta sonunu Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binerek geçiren Vali Rahmi Doğan, atlı kızakla Çıldır Gölü'nde kaymanın keyfini çıkardı.
Atlı Kızakla gezerken, yaklaşık bir metre kalınlığında buzun kırılarak aynalı sazanların yakalanışlarına da şahit olan Vali Doğan, "Doğa harikası Çıldır Gölü. Bu doğa harikasını tam ziyaret etmeniz gereken zaman. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük 2. göl. Kalın bir buz tabakası, üzerinde atlı kızaklar, Eskimo usulü ile balık tutmak çok güzel" dedi.
(IÇ-AA-Y)

15.01.2017 16:36:30 TSI
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