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AK Parti Tut İlçe Başkanlığından TBMM Başkan Vekili Aydın'a destek

15 Ocak 2017 Pazar, 16:34
AK Parti Tut İlçe Başkanlığından TBMM Başkan Vekili Aydın'a destek
AK Parti Tut İlçe Başkanlığından TBMM Başkan Vekili Aydın'a destek

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, basın açıklaması yaparak, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a destek çıktı.
AK Parti Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk tarafından yapılan basın açıklamasına vatandaşlar ile parti üyeleri katıldı. Ulusal bir gazetenin TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili yapılan habere tepki gösteren AK Parti Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, "Ülkemizin çok zor dönemlerden geçtiği şu günlerde Sayın Ahmet Aydın'a yönelik yapılan itibar cellatlığının asıl hedefinin Ahmet Aydın'ın asıl hedefinin Türkiye'de ilk kez millet iradesi tarafından yönetim sisteminin değişmesini sağlayan AK Parti grubu olduğu açıktır. Zira kendi sınıfsal çıkarları için anayasa değişikliklerinin karşısında duran şer odakları AK Parti içerisinde çatlaklar oluşturmaya çalışmışlar ancak başarılı olamadıkları için de karşılarında fire vermeyecek her zaman olduğu gibi ayakta duran AK Parti grubuna alçakça saldırılarını ve öç alma yaklaşımlarını devreye koymuşlardır. Bizler Adıyaman ve Tut ilçesi olarak referandumda her zamankinden daha da fazla gayret göstererek milletvekillerimizin ve teşkilatımızın öncülüğünde bir birimize daha fazla kenetlenerek bizleri bölmeye çalışanlara bizi bir arada görmek istemeyenlere karşı en güzel cevabı vereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" dedi.
(CK-SD-Y)

15.01.2017 16:38:16 TSI
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