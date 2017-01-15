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Muğlaspor: 1 Denizli Büyükşehir: 1

- Spor Toto 3. lig 3. Grupta ligin ikinci yarısını ilk maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Muğlaspor, rakibine ayak uydurunca ortaya vasat bir futbol ve karşılıklı atılan goller ile puanlar paylaşıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Atatürk stadında oynanan Spor toto 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Muğlaspor komşu Denizli Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Maça iyi başlayan taraf konuk ekip Denizli Büyükşehir Belediyespor olurken, bu futbolun ödülünü 25. dakikada Onur'un bulduğu golle 1-0 öne geçti,Bu golden iki dakika sonra Muğlaspor'lu Emre maça tekrar dengeyi getirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken ikinci yarıda her iki takımda nadir buldukları pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 1-1 sona erdi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Buram Cem Tahiroğlu*, Caner Eroğlu**, Ferhat Dalgıç *

Muğlaspor: Hasan**, Akın***, Samet**, Oğuzhan**(Dk.60 Berkay**), Fatih**, Mertcan**(Dk.88 Yasin?), Emre***, Ender*, Cuma Ali**(Dk.75 Coşkun*),Nizamettin**, Ozan**

Denizli Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin**, Alper**, Yüksel**, Şefik**(Dk.65 Göktuğ *), Onur***, Osman**, Burak**, Emre***(Dk.90 Erhan?), Osman Kaya**, İsmail**, Emrehan **

Sarı Kartlar: Samet, Cuma Ali, Ozan(Muğlaspor), Hüseyin, Onur, İsmail, Göktuğ (Denizli Büyükşehir Belediyespor)

Goller: Dk. 27Emre (Muğlaspor), Dk. 25 Onur (Denizli Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 1- Maçın henüz ilk dakikasında Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Onur orta sahada topu kaptı rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son vuruşu kötü yaptı.

Dk.15 - Muğlaspor sol kanattan Cuma Ali ile atak geliştirdi. Pasında ceza sahası önünde Mertcan topa gelişine vurdu top yandan auta gitti.

Dk. 25 GOL - Denizli Büyükşehir Belediyespor atağı sol kanattan gelişti. Osman ceza sahasına ortaladı, Onur'un kafa vuruşunda kaleci Hasan'ın bakışları arasında top ağlara gitti 0-1.

Dk. 27 GOL -Golden sonra Muğlaspor sol kanattan yüklenmeye başladı. Akın'ın ceza sahası arka direğe ortaladığı topu Emre ağlarla buluşturdu 1-1.

Dk. 45 - Muğlaspor ikinci yarıya atakla başladı. Cuma Ali ceza sahasına girdi sıfıra indi zor pozisyonda vurdu top kalecinin bacaklarından döndü, Denizli Büyükşehir Belediyespor savunması topu uzaklaştırdı.

Dk. 55 - Denizli Büyükşehir Belediyespor atağında ceza sahasına yapılan ortada Şefik gelişine vurdu top az farkla auta gitti.

Dk. 65 - Muğlaspor'da savunma arkasına atılan topu takip eden Ender kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecinin bacaklarından geri dördü.

Dk. 70 - Muğlaspor atağında golün sahibi Emre ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci son anda parmak uçları ile gole engel oldu.

(BT-İK)



15.01.2017 16:38:24 TSI

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