15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bornova'da duygulandıran maç

15 Ocak 2017 Pazar, 16:37
Bornova'da duygulandıran maç
Bornova'da duygulandıran maç
- Tüm yürekler kahraman polis Fethi Sekin için attı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi, İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman trafik polisi Fethi Sekin'i unutmadı. Bornova Stadı'nda oynanan Göztepe-Denizlispor maçına gelen taraftarlara şehit polisin 6 bin adet maskesi dağıtıldı. Şehit'in kızı Dila Sekin de anlamlı görüntülere sahne olan maçı Başkan Olgun Atila'nın davetlisi olarak protokol tribününde izledi.

TFF 1. Ligi'nde mücadele eden Göztepe'nin Bornova Stadı'nda Denizlispor ile oynadığı maça ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi, tribünleri dolduran 6 bin taraftara şehit kahraman polis Fethi Sekin'in maskesini dağıttı. Sekin'in 15 yaşındaki kızı Dila Sekin de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın davetlisi olarak arkadaşlarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini aldı. Maça birlikte gelen ve şehit polisin maskesini takan Atila Ailesi, Dila ile yakından ilgilendi. "Kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'i hiç bir zaman unutmayacağız. Onun çocukları artık bizim de evladımız" diyen Başkan Atila, Dila Sekin'e Göztepe atkısı hediye etti. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, sanatçılar Buray ve Umut Oğuz da maçı izleyenler arasındaydı.

Bornova Stadı'ndan anlamlı mesajlar
Maç öncesi gerçekleşen seremonide İstiklal Marşı okunurken maskelerini takan taraftarlar, canı pahasına bir katliamı önleyen kahraman polisi tezahüratlarla andı. İzmir Marşı'nı söyleyen Göztepeli taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı. Türk bayraklarıyla donanan tribünlerdeki "Burası İzmir; ne Hasan Tahsin'ler, ne de Fethi Sekin'ler biter" pankartı da dikkat çekti.
(CA)

15.01.2017 16:41:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eğitim-Sen Bergama'da yeni yönetim
YEREL

EĞİTİM-SEN BERGAMA'DA YENİ YÖNETİM
Berkm'de çocuklar için &quot;Eğlence Dünyası&quot;
YEREL

BERKM'DE ÇOCUKLAR İÇİN "EĞLENCE DÜNYASI"
Hobi kursları hayata bağlıyor
YEREL

HOBİ KURSLARI HAYATA BAĞLIYOR
Karne hediyesi; sinema ve tiyatro
YEREL

KARNE HEDİYESİ; SİNEMA VE TİYATRO
Başkan Soylu'dan Ankara çıkarması
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN ANKARA ÇIKARMASI
Buca'da interaktif anne baba eğitimleri
YEREL

BUCA'DA İNTERAKTİF ANNE BABA EĞİTİMLERİ
Mesleki yeterlilik belgesinde rekor katılımlı sınav
YEREL

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDE REKOR KATILIMLI SINAV
Tarımın kalbi İzmir'de atacak
YEREL

TARIMIN KALBİ İZMİR'DE ATACAK
Foçalı antrenör, Avrupa Şampiyonasında
YEREL

FOÇALI ANTRENÖR, AVRUPA ŞAMPİYONASINDA
Gençlerden Zübeyde Hanım'a duygulandıran mektup
YEREL

GENÇLERDEN ZÜBEYDE HANIM'A DUYGULANDIRAN MEKTUP
Çeşmeli kadınlar liderlik eğitimi alıyor
YEREL

ÇEŞMELİ KADINLAR LİDERLİK EĞİTİMİ ALIYOR
Ödemiş Belediyesi Zübeyde Hanım'ı unutmadı
YEREL

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ZÜBEYDE HANIM'I UNUTMADI
Vali Ayyıldız'dan Menderes'e müjde
YEREL

VALİ AYYILDIZ'DAN MENDERES'E MÜJDE
Bornova'da muhtarlara tam destek
YEREL

BORNOVA'DA MUHTARLARA TAM DESTEK
İşe gidenlere sıcak çorba molası
YEREL

İŞE GİDENLERE SICAK ÇORBA MOLASI
Başkan Demircan'dan kök hücre bağışı için çağrı
YEREL

BAŞKAN DEMİRCAN'DAN KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI
Öğrenciler sinemaya doyacak
YEREL

ÖĞRENCİLER SİNEMAYA DOYACAK