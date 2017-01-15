15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 16:39
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adapazarı Tığcılar Mahallesi Kol Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile çatının binasına çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye erinin kucağında bulunduğu yerden indirildi.
(BCT-RFK-Y)

15.01.2017 16:44:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

SAÜ uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekecek
YEREL

SAÜ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKECEK
GÜNCELLEME - Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

GÜNCELLEME - KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ

KYK Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ADASU HES'i ziyaret etti
YEREL

KYK ARİF NİHAT ASYA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİLERİ ADASU HES'İ ZİYARET ETTİ
Serdivan ajansın 20. sayısı çıktı
YEREL

SERDİVAN AJANSIN 20. SAYISI ÇIKTI
Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ
Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Kur'an kursunda çocuğa terlikle dayak iddiası
YEREL

KUR'AN KURSUNDA ÇOCUĞA TERLİKLE DAYAK İDDİASI
GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga: 3 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA'DAKİ SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ
3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL

ALEV ALAN KALORİFER KAZANI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ