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Türkiye Hentbol Erkek 1. Ligi

- Adıyaman Belediyespor: 26 - 26 Selka Eskişehir



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı ile lider Selka Eskişehir Hentbol Takımı, Adıyaman'da oynanan maçta 26-26 berabere kaldı.

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nin ikinci yarı ilk maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligde zirve mücadelesi veren lider Selka Eskişehir Hentbol Takımı ile ikinci sırada olan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı baştan sona çekişme içerisinde geçen maçtan birer puanla ayrıldı. Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan maçı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Belediyespor yöneticileri, Selka Eskişehir Hentbol Takımı yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi. Adıyaman Belediyespor yönetimi, maça gelen taraftarlarına kaşkol ve bayrak dağıtırken, maçın başında hazırladıkları koreografi, bayrak ve atkı şov ile tribünleri coşturan Şehri Yaman Taraftar Grubu, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi. Maça etkili başlayan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı rakibinin katı defansını geçmekte zorlansa da ilk yarıyı 13-11 önde tamamlamayı bildi. Maçın ikinci yarısında daha çekişmeli bir müsabaka izleyen Adıyamanlı hentbol severler maçın son dakikalarını nefeslerini tutarak izledi. Maç 26-26 sona erdi. Maç sonunda Adıyaman Belediyesporlu ve Selka Eskişehirsporlu oyunculşarı ve teknik heyeti tribüne çağıran Adıyamanlı taraftarlar Selkalı oyunculara, Adıyaman Belediyespor atkısı attı. Atılan atkıları alıp, boynuna takan Selkalı oyuncular da Adıyamanlı taraftarları alkışladı. Dostluk görüntüleri içerisinde biten maç sonunda lider Selka Eskişehir Hentbol Takımı ligde ilk puan kaybını yaşayarak puanını 25'e, Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı da 23'e çıkararak ilk ikideki yerlerini korudular.

(CK-SD-Y)



15.01.2017 16:45:49 TSI

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