YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekecek

SAÜ uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekecek



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) organizasyonunda, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Spor Kulübü'nün destek ve katılımlarıyla 17 Ocak Salı günü saat 19.00 da Sakarya Üniversitesi Kapalı spor salonunda bir futbol karşılaşması düzenlenecek.

"Bağımlı Olma, Özgür Ol" temasıyla yapılacak olan karşılaşma ile Sakarya'nın ulusal politikalar eşgüdümünde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek vermek ve kamuoyunda madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Gümrük ve Ticaret ile Sağlık Bakanlıkları tarafından oluşturulan Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu'nca belirlenen hedefler çerçevesinde planlanan karşılaşma kapsamında, gençlerin madde ve zararlı alışkanlıklardan korunması ve bağımlılık konusunda bilgi ile bilinç düzeylerinin arttırılarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ve Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı işbirliğiyle yapılan organizasyon, topluma örnek şahıs ve kurumlarca gençlerin ilgi alanlarına yönelik her türlü sanat ve sportif faaliyetlere destek verilmesi ve bu alanda yapılacak tüm çalışmaların sürdürülebilir olması amacıyla her yıl düzenlenecek.

(BCT-İÇ)



15.01.2017 16:44:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER