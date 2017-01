YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AGAD'tan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a destek

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile ilgili ulusal bir gazetenin yaptığı haberin zamanlamasının manidar olduğunu belirterek, iddiayı ortaya atan gazetenin bunu ya ispatlaması ya da özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın AK Partinin kuruluşundan bu yana her kademesinde görev yaptığını belirterek, ortaya atılan iddianın zamanlamasına dikkat çekti. İddia sahiplerinin iddiayı ispatlaması yada TBMM Başkan Vekili Aydın'dan özür dilemesi gerektiğini ifade Arslan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın siyasi hayatı boyunca ülkesi için mücadele vermiş ve vermeye de devam eden bir isimdir. Adıyamanlı olması münasebetiyle üstlenmiş olduğu görevlerle her zaman Adıyamanlı hemşehrilerimizin takdirini toplamış, dönem dönem bu tarz iftiralarla karşı karşıya kalmıştır. Son olarak ulusal gazetesinde yer alan 'tanışan içeride, tanıştıran mecliste başlıklı' haberde iddia edilen konu sıradan bir konu olmayıp, bu haberi yayınlayan gazetenin bir an önce ya bu iddiasını ispatlaması ya da bu haberle ilgili tekzip yayınlamasını bekliyoruz. Çamur at izi kalsın misali yapılan bu haberin bir an evvel açıklığa kavuşmasını ümit ediyoruz. Biz gazeteciler ve Adıyamanlılar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın'ın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

