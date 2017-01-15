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Yaralı şahin donmak üzereyken bulundu



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kanadı kırık halde donmak üzereyken bulunan şahin, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde gezinti yaptığı esnada Serkan Kaba tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Şahini alan ekipler, yaralı şahinin yola düştüğünü ve donmak üzere iken vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirterek, düştüğü esnada kanadında kırık olduğunu söylediler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, şahinin tedavisi bitince doğaya tekrar bırakılacağını kaydetti.

(Vİ-RFK-Y)



15.01.2017 17:04:02 TSI

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