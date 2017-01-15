Nazilli Ankara'dan 2 puanla dönüyor
- Hacettepe: 0 - Nazilli Belediyespor: 1
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, 18. hafta maçında Ankara deplasmanın konuk olduğu Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Ali Akburç'un sağ kanattan ortasında Atilla Yıldırım'ın kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada Fatih Üge'nin sol kanattan şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
53. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay Öztuvan meşin yuvarlağı yerden auta gönderdi.
79. dakikada Mert Çapar'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Semih Ergül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Cebeci İnönü
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx
Hacettepe: Übeyd Adıyaman xx, Berat Aydoğdu xx, Mehmet Bektaş xx (Kadir Ari dk. 66 x), Yıldırım Mert Çetin xx, Abdullah Balıkçı x (Murat Şatin dk. 62 x), Noyan Öz xx, Volkan Kılıç x (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 70 x), Orhan Evci xx, Mustafa Serkan Koparan xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Devrim Aksongur xx
Nazilli Belediyespor: Metin Uçar xx, Sabri Turgut xx, Berkay Öztuvan xx, Fatih Üge xx, Mert Çakar x (Semih Ergül dk. 68 x), Atilla Yıldırım xx, Hakan Duran xx, Yüksel Kayaalp xx, Zafer Özden xx, Hüseyin Bülbül xx, Ali Akburç x (Mert Çapar dk. 78 x)
Gol: Semih Ergül (dk. 79) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Bektaş, Mehmet Tuğrul Başkan, Devrim Aksongur (Hacettepe), Zafer Özden, Semih Ergül (Nazilli Belediyespor)
(MB-S)
15.01.2017 17:07:06 TSI
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