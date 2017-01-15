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Bölgesel Amatör Ligi

- Kilis Belediyespor: 2 - Mersin Meskispor: 1



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Mersin Meskispor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Mersin Meskispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında daha atak bir oyun oynayan ev sahibi Kilis Belediyespor, 4.dakika Hüseyin Parıldar'in ayağından 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 88'i gösterdiğinde Hüseyin Parıldar, kendisinin ve takımının ikinvi golünü kaydetti. Konuk takım Mersin Meskispor'un tek golü ise 90. dakikada Ümit Can'dan geldi.

Maçta başka da gol olmazken, Kilis Belediyespor, Mersin Meskispor'u 2-1 yendi.

(MAD-SD-Y)



15.01.2017 17:09:05 TSI

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