15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bölgesel Amatör Ligi

15 Ocak 2017 Pazar, 17:05
Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi
- Kilis Belediyespor: 2 - Mersin Meskispor: 1

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Mersin Meskispor'u 2-1 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Mersin Meskispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında daha atak bir oyun oynayan ev sahibi Kilis Belediyespor, 4.dakika Hüseyin Parıldar'in ayağından 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 88'i gösterdiğinde Hüseyin Parıldar, kendisinin ve takımının ikinvi golünü kaydetti. Konuk takım Mersin Meskispor'un tek golü ise 90. dakikada Ümit Can'dan geldi.
Maçta başka da gol olmazken, Kilis Belediyespor, Mersin Meskispor'u 2-1 yendi.
(MAD-SD-Y)

15.01.2017 17:09:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Pakistanlı heyet Kilis'teki konteyner kenti gezdi
YEREL

PAKİSTANLI HEYET KİLİS'TEKİ KONTEYNER KENTİ GEZDİ

Pakistanlı heyet, Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıttı
YEREL

PAKİSTANLI HEYET, SURİYELİ YETİM ÇOCUKLARA AYAKKABI VE GİYSİ DAĞITTI
Kilis Belediyesi çöp toplamada büyükşehirleri geride bıraktı
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ ÇÖP TOPLAMADA BÜYÜKŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI
Kilis'te rüşvet iddiası
YEREL

KİLİS'TE RÜŞVET İDDİASI
Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ EĞİTİMİN ADRESİ
Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ EĞİTİMİN ADRESİ
Doktorlara ''Hızlı Antijen Testi Kullanımı'' eğitimi verildi
YEREL

DOKTORLARA ''HIZLI ANTİJEN TESTİ KULLANIMI'' EĞİTİMİ VERİLDİ