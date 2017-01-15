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Malatya Otizm Derneği'nin yeni başkanı Alaettin Baydaş oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Otizm Derneğinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulun ardından başkanlığa Alaettin Baydaş seçildi.

Malatya Öğretmenevinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda üyelerin desteğini alan Alaettin Baydaş eski başkan Melahat Kartal'dan başkanlığı devraldı.

Malatya Otizm Derneğinin başkanlığına 3 yıllığına seçilen Baydaş, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, kendisini başkanlığa layık gören üyelere teşekkür ederek, amaçlarının daha iyi hizmet etmek olduğunu kaydetti.

(BT-SD-Y)



15.01.2017 17:11:33 TSI

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