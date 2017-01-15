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Gol düellosunu Yeşilyurt Belediyespor kazandı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:15
Gol düellosunu Yeşilyurt Belediyespor kazandı
Gol düellosunu Yeşilyurt Belediyespor kazandı
- 62 Pertekspor: 4 - Yeşilyurt Belediyespor: 5

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurtspor Belediyespor, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda 62 Pertekspor'u 5-4 mağlup etti.
13.hafta mücadelesinde Tunceli temsilcisi 62 Pertekspor ile deplasmanda karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, son dakikalarına 4-4 eşitlikle girdiği müsabakayı 90+3'üncü dakikada penaltıdan Sefa'nın ayağından bulduğu golle 5-4 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Pertek İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Celil Doğruyol, Erdem Değirmenci, Haydar Avcı hakem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Önder, Ziya, Vedat, Bedrettin, Ali, Erdem, Cuma, Tolga, Harun, Yusuf Çelik ve Loris Meye on biriyle çıktı. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Malatya temsilcisi henüz dakikalar 2'yi gösterirken Loris Meye'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonrada ataklarını sürdüren mavi beyazlılar, 20.dakikada Yusuf 'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Rakip takım 35'te farkı 1'e indirse de Yeşilyurt Harun ile bir gol daha bularak soyunma odasına 3-1'lik galibiyetle girdi. İkinci yarısı da hızlı başlayan karşılaşmada ev sahibi takım skoru 3-2'ye taşıyıp moral bulsa da Yeşilyurt cevap vermekte gecikmedi ve rakip takım savunmasının topu kendi ağlarına göndermesiyle skor 4-2'ye geldi. Ancak ev sahibi takım mücadeleden düşmeyerek art arda bulduğu 2 golle maçta durumu 4-4'e taşıdı. Karşılaşmada 90+3'üncü dakika oynanırken Loris Meye rakip ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Yeşilyurt Belediyespor'da penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Sefa, soğuk kanlı bir vuruşla maçın sonucunu tayin etti ve gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi konuk takım Yeşilyurt 5-4 kazandı.
(MT-SD-Y)

15.01.2017 17:19:18 TSI
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