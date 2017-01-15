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Manisa BBSK ikinci yarıya yenilgiyle başladı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:15
Manisa BBSK ikinci yarıya yenilgiyle başladı
Manisa BBSK ikinci yarıya yenilgiyle başladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında İstanbul ekibi Halide Edip Adıvarspor'u konuk etti. Konuk ekip ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 1-2 galibiyetle ayrılırken, yeşil-beyazlı ekibin tek golünü 68. Dakikada Semih kaydetti.
Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda futbolseverde izledi. Karşılaşmanın 3. Dakikasında Mustafa'nın golüyle öne geçen konuk ekip, 44. Dakikada Uğur'un golüyle ilk yarıyı 0-2 önde kapattı. Maçın 68. Dakikada Semih'in golüyle farkı bire indiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, yakaladığı net fırsatları gole çeviremeyince sahadan 1-2 mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Yeni transferlerden Samed Kartal, Engin Güngör ve Ufukhan Bayraktar maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. Ufukhan Bayraktar maçın 90. Dakikasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
(AY-Y)

15.01.2017 17:19:58 TSI
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