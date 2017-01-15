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Salihli'de kazanan Yeni Çanspor oldu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.grupta mücadele eden Salihli Kocaçeşmespor, kendi sahasında konuk ettiği Yeni Çanspor'a 3-1 yenilerek, 2. yarıya mağlubiyetle başladı.

BAL 9. Grupta devre arası Teknik Direktör değişikliğine giderek takımın başına Veli Özdemir'i getiren Manisa ekibi Salihli Kocaçeşmespor, 2. yarının ilk haftasında Çanakkale ekibi Yeni Çanspor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Selçuk Keklik, Buğur Han Güler ve Ahmet Kaan Uğurlu'nun yönettiği maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Yeni Çanspor, 3 puanın sahibi oldu.

Salihli Kocaçeşmespor bu mağlubiyet ile grupta 20 puanda kalırken, Yeni Çanspor ise puanını 12'ye yükseltti.

(BA-AY-Y)



15.01.2017 17:32:45 TSI

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