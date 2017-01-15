YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli Belediyespor kendi sahasında kazandı

Salihli Belediyespor kendi sahasında kazandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kendi sahasında konuk ettiği Vakıfbank'ı 3-1'lik sonuçla yendi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, 2. yarının 2. haftasında Vakıfbank'ı konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanı olan Yalım Şenkaya, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile voleybol severlerin izlediği maça hızlı başlayan taraf, rakip Vakıfbank oldu ve 1. seti 16-25 kazanarak maçta durumu 0-1 yaptı. Bundan sonraki setlerde üstünlüğünü hissettiren yeşil-beyazlı ekip 2. seti 25-15, 3. seti 25-19 ve 4.seti de 25-22 kazanınca sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Salihli Belediyespor bu galibiyet ile grupta puanını 17'ye çıkarırken, Vakıfbank ise 5 puanda kaldı.

Maç sonrası Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, rakibini 3-1 sonuçla yenen Salihli Belediyesporlu voleybolcuları ve Baş Antrenör Bora Şensoy'u tebrik ederek, başarılar diledi.

(BA-AY-Y)



15.01.2017 17:34:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER