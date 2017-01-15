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Şehiriçi minibüsü çocuğa çarptı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Ramazan Paşa kavşağında meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı.

Yaya geçidi karşıda bekleyen annesi Neyran Bayrak'ın yanına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ramazan Bayrak'a yola kontrolsüz ve hızlı şekilde girdiği iddaa edilen halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ramazan Bayrak'a ilk müdaheleyi, kavşakta bulunan vatandaşlar yaptı.

Olay yerine gelen polis ismi öğrenilemeyen halk otobüsü sürücüsünü gözaltına aldı. Kurs çıkışı yaya geçidinin karşısında bekleyen annesine gitmek isterken minibüs çarpması sonucu yaralanan Ramazan Bayrak, çağrılan ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(OD-İK)



15.01.2017 17:35:22 TSI

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