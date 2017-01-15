15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehiriçi minibüsü çocuğa çarptı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:31
Şehiriçi minibüsü çocuğa çarptı
Şehiriçi minibüsü çocuğa çarptı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Ramazan Paşa kavşağında meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı.
Yaya geçidi karşıda bekleyen annesi Neyran Bayrak'ın yanına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ramazan Bayrak'a yola kontrolsüz ve hızlı şekilde girdiği iddaa edilen halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ramazan Bayrak'a ilk müdaheleyi, kavşakta bulunan vatandaşlar yaptı.
Olay yerine gelen polis ismi öğrenilemeyen halk otobüsü sürücüsünü gözaltına aldı. Kurs çıkışı yaya geçidinin karşısında bekleyen annesine gitmek isterken minibüs çarpması sonucu yaralanan Ramazan Bayrak, çağrılan ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(OD-İK)

15.01.2017 17:35:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'de cinayet
YEREL

NAZİLLİ'DE CİNAYET
Nazilli Ankara'dan 2 puanla dönüyor
YEREL

NAZİLLİ ANKARA'DAN 2 PUANLA DÖNÜYOR
Spor Toto 2. Lig
YEREL

SPOR TOTO 2. LİG
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Erdem; &quot;CHP yine klasik taktiğiyle halkı korkutuyor&quot;
YEREL

ERDEM; "CHP YİNE KLASİK TAKTİĞİYLE HALKI KORKUTUYOR"
Buzlu yola, tuzlu çözüm
YEREL

BUZLU YOLA, TUZLU ÇÖZÜM
Aydın'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI
Aydın'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL

AYDIN'DA HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Aydın'da İstanbul Saldırganı Alarmı
YEREL

AYDIN'DA İSTANBUL SALDIRGANI ALARMI
Yarıyıl Tatili Sünnet İçin İdeal Bir Zaman
YEREL

YARIYIL TATİLİ SÜNNET İÇİN İDEAL BİR ZAMAN
Didim'de 16 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

DİDİM'DE 16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İhracatçılara ilave can suyu
YEREL

İHRACATÇILARA İLAVE CAN SUYU
Aydın MHP gazi Sami Güler'i ziyaret etti
YEREL

AYDIN MHP GAZİ SAMİ GÜLER'İ ZİYARET ETTİ
Minik elleriyle engelleri kaldırdılar
YEREL

MİNİK ELLERİYLE ENGELLERİ KALDIRDILAR
Nazillili mahalle muhtarlarından Başkan Çerçioğlu'na teşekkür
YEREL

NAZİLLİLİ MAHALLE MUHTARLARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Aydın'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL

AYDIN'DA SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Bireysel sulama hibe desteği müracaatları başladı
YEREL

BİREYSEL SULAMA HİBE DESTEĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI
Başkan Alıcık Rauf Denktaş'ı 5. ölüm yıl dönümünde andı
YEREL

BAŞKAN ALICIK RAUF DENKTAŞ'I 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDI
Aydın'da silahlı yaralama!
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI YARALAMA!
Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZALARI: 7 YARALI