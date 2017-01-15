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İlkadım Belediyesi'nden "Gençlerimiz Değerleriyle Buluşuyor" projesi

15 Ocak 2017 Pazar, 17:31
İlkadım Belediyesi'nden "Gençlerimiz Değerleriyle Buluşuyor" projesi
İlkadım Belediyesi'nden "Gençlerimiz Değerleriyle Buluşuyor" projesi

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen "Gençlerimiz Değerleriyle Buluşuyor" projesi Türk güreşinin sembolü Yaşar Doğu ile başladı.
İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi yakın tarihte yaşamış ve spor, sanat, edebiyat ve siyaset gibi alanlarda dünya çapında başarılara imza atmış isimleri tanıtmak ve rol model olarak öğretmek amacıyla "Gençlerimiz Değerleriyle Buluşuyor" adlı proje başlattı. Bu kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren çeşitli okullardan seçilen 40 kişilik öğrenci grubu büyük güreşçi Yaşar Doğu'nun büyüdüğü Kavak ilçesinin Emirli Mahallesi'ni ve Yaşar Doğu adına yapılan müze evini gezdi. Burada Samsun Yazarlar Derneği Başkanı ve Tüm Yönleriyle Yaşar Doğu'nun hayatı isimli eserin sahibi Araştırmacı Yazar Ahmet Seven öğrencilere kitaplarını imzaladı.

"Aradığımız milli şuurun örneği onda fazlasıyla var"
İlkadım Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt, İlkadım Kültür Tarih sanat çalışma Grubu Başkanı Fatma Pak, Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, Kavak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Kemal Demiroğlu, Emirli Yaşar Doğu Derneği Başkanı Naci Cingöz'ün eşlik ettiği öğrenci grubu Kavak İlçe Halk Eğitim Merkezine geçerek 'Yaşar Doğu'yu Anlamak konulu konferansa katıldılar. Konferansta Yaşar Doğu'nun spordaki başarısının ardında hissettiği milli şuurun olduğuna dikkat çekildi.

Öğrencilerden teşekkür
Gezi sonrası İlkadım Belediyesi Kültür ve Medeniyet Yolunu gezerek hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler, İlkadım Belediyesi Kent Konseyi tarafından hazırlanan proje ile hem güzel zaman geçirdiklerini hem de büyük bir sporcu olan Yaşar Doğu'yu daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, "Adını her yerde duyduğumuz ama gerçek başarılarını tam anlamıyla bu gezi ile öğrenmemize fırsat tanıyan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ederiz" dediler.
(KA-MAY-Y)

15.01.2017 17:36:46 TSI
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