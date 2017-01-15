15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emekli okul müdürü son yolcuğuna uğurlandı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:42
Emekli okul müdürü son yolcuğuna uğurlandı
Emekli okul müdürü son yolcuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da yakalandığı hastalık neticesinde hayatını kaybeden emekli okul müdürü Cem Kara son yolcuğuna uğurlandı.
Arifiye Öğretmen Lisesi ve Bolu Eğitim Yüksek Okulu mezunu 30 yıllık eğitimci olan 54 yaşındaki Cem Kara emekli olduktan sonra yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak vefat etti. Kara için cenaze töreni düzenlendi. Kocaali Merkez Camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına okul arkadaşları, ailesi, sevenleri, meslektaşları, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrasında Kara'nın cenazesi defnedildi.
(RŞ-RFK-Y)

15.01.2017 17:47:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şehit silah arkadaşlarını mezarı başında andılar
YEREL

ŞEHİT SİLAH ARKADAŞLARINI MEZARI BAŞINDA ANDILAR
GÜNCELLEME - Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

GÜNCELLEME - KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ

SAÜ uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekecek
YEREL

SAÜ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKECEK
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL

ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
GÜNCELLEME - Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

GÜNCELLEME - KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ

KYK Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ADASU HES'i ziyaret etti
YEREL

KYK ARİF NİHAT ASYA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİLERİ ADASU HES'İ ZİYARET ETTİ
Serdivan ajansın 20. sayısı çıktı
YEREL

SERDİVAN AJANSIN 20. SAYISI ÇIKTI
Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ
Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Kur'an kursunda çocuğa terlikle dayak iddiası
YEREL

KUR'AN KURSUNDA ÇOCUĞA TERLİKLE DAYAK İDDİASI
GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga: 3 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA'DAKİ SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ
3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL

ALEV ALAN KALORİFER KAZANI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ