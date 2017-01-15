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Erzurum'da kar kütlelerinin erimesi buzlanmalara neden oluyor



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Aziziye Oto Sanayi Sitesi'nin çevresindeki kanalizasyon hattının patlamasından ötürü oluşan buzlanma konulu haberlerdeki don ve buzlanma olayının kontrolsüz dere suyu ve kar kütlelerinin erimesinden ötürü oluşan sulardan kaynaklandığı belirlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dere ve kar kütlelerinin erimesi sonucu oluşan suların kentin bazı noktalarında buzlanmaya neden olduğunu ifade etti. Doğan, şunları kaydetti: "Aziziye Oto Sanayi Sitesi'nde oluşan buzlanma ve don olaylarının kanalizasyon patladığından oluştuğu belirtildi. Yapılan araştırmada, söz konusu don ve buzlanma olaylarının bölgedeki kontrolsüz dere ve kar kütlelerinin erimesi sonucu oluşan sulardan meydana geldiğini tespit ettik. Söz konusu yer ve bölgede kanalizasyon ya da içme suyu şebeke arızası bulunmamaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ve 185 Su Arıza'ya Aziziye Oto Sanayi Sitesi'nde herhangi bir problem olduğu yönünde bir ihbar da bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, elverişsiz hava şartları nedeniyle 26 bin kilometrekarelik alanda hem karla mücadele çalışması hem de kar kütlelerinin erimesinden oluşan su birikintisi ve derelerin tahliyesi noktasında gerekli çalışmaları yapmaktadır."

"Çiftçilerin araziye bağladığı sular taştı"

Aziziye Oto Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Nazif İncesu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Buradaki don ve buzlanma olayları kanalizasyon patlağından oluşmamaktadır. Çevrede herhangi bir kanalizasyon patlağı da yoktu. Söz konusu durum şöyledir; bu civarda bulunan çiftçi vatandaşlarımızın arazilerine bağladığı su, kar kütlerinin de erimesi sonucu taşmış ve su birikintileri Aziziye Oto Sanayi Sitesi'ne kadar gelmiştir. Arazi sularının taşmasından ötürü don ve buzlanma oluşmuştur" diye konuştu.

(ERZ-Y)



15.01.2017 17:48:58 TSI

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