15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbolcular İzmir kahramanı Sekin'i unutmadı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:52
Futbolcular İzmir kahramanı Sekin'i unutmadı
Futbolcular İzmir kahramanı Sekin'i unutmadı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan AFJET Afyonspor-Elaziz Belediyespor müsabakasında futbolcular sahaya, İzmir'de yaptığı kahramanlık ile terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı pankart ile çıktı.
Maçın hemen başında 2 takım futbolcuları örnek bir davranışta bulunarak sahaya üzerinden şehit polis Sekin'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "büyük bit katliamı canı pahasına önleyen şehidimiz Fethi Sekin'in ruhu şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. Takımların bu davranışı taraftarlar ve protokolden büyük alkış aldı.
Futbolcular bu davranışları ile aynı zamanda teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı da vermiş oldular.
(GC-

15.01.2017 17:57:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup:
YEREL

ÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) 7. GRUP:
TSYD İl Temsilciliği spor muhabirleriyle yemekte buluştu
YEREL

TSYD İL TEMSİLCİLİĞİ SPOR MUHABİRLERİYLE YEMEKTE BULUŞTU
Sandıklı'da kuduz karantinası
YEREL

SANDIKLI'DA KUDUZ KARANTİNASI
Avukatlara &quot;Hukuk, Ceza ve İdari Yargıda İstinaf&quot; semineri verildi
YEREL

AVUKATLARA "HUKUK, CEZA VE İDARİ YARGIDA İSTİNAF" SEMİNERİ VERİLDİ
Emirdağ OSB 2016 yılının son toplantısını yaptı
YEREL

EMİRDAĞ OSB 2016 YILININ SON TOPLANTISINI YAPTI
Şehit Astsubay Özdil'in evinde yas var
YEREL

ŞEHİT ASTSUBAY ÖZDİL'İN EVİNDE YAS VAR