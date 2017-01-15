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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Lider Siverek Belediyespor, dolu dizgin

15 Ocak 2017 Pazar, 18:06
Lider Siverek Belediyespor, dolu dizgin
Lider Siverek Belediyespor, dolu dizgin

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Süper Amatör Ligi 12. haftasında lider Siverek Belediyespor, Yeni Harranspor'u 2-1 mağlup etti.
Firkan Tüysüz Şehir Stadyumunda saat 14.35'te başlayan karşılaşmaya soğuk havaya rağmen taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 23. dakikada Yeni Harranspor'un atağında topu alan Soner Uyan düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı. Yeni Harranspor'un golünün hemen ardından 27'inci dakikada 15 numaralı formasıyla 2. sarı kartı gören futbolcu İhsan Coşkun, kırmızı kartla oyun atılınca konuk ekip maça 10 kişiyle devam etti. İlk yarıda başka gol çıkmayınca Siverek Belediyespor soyunma odasına 1-0 yenik gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Siverek ekibi aradığı golü 60. dakikada Veysel Kalkan'ın ayağından buldu. Yeni Harranspor'lu futbolcunun Siverekli oyuncuyu ceza alanı çizgisinde düşürmesinin ardından topun arkasına geçen Kalkan kullandığı serbest vuruşla takımına eşitliği getiren golü attı. Kıran kırana geçen maçın 75'inci dakikasında ise Yeni Harranspor cezaalanında meydana gelen karambolda topu önünde bulan Vedat Erçin yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Hakemin 6 dakikalık kayıp zaman işaretiyle oynanan sürede başka gol çıkmayınca Siverek Belediyespor gruptaki liderliğini sürdürerek puanını 29'a çıkardı.
(CS-SD-Y)

15.01.2017 18:10:22 TSI
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