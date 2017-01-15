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Gümüşhane'de okullararası masatenisi müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen okullar arası yıldızlar masatenisi müsabakaları sona erdi.

Kelkit Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara 13 ilden 10'u bayan, 11'i erkek toplam 21 kulüp ve 66 sporcu katılırken 14 hakem görev yaptı.

13-15 Ocak tarihleri arasında yapılan müsabakalar sonucunda erkeklerde Bayburt Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu birinci, Artvin Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu üçüncü olurken bayanlarda Artvin Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Giresun Çanakçı Ortaokulu ikinci, Samsun 19 Mayıs Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Organizasyonun son gününde dereceye giren okullara ödülleri Masa Tenisi İl Temsilcisi Ekrem Sebat Turan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen törenle verildi.

(RE-ÖS-Y)



15.01.2017 22:11:49 TSI

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