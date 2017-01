YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süslü Egzoz'dan örnek davranış

Süslü Egzoz'dan örnek davranış



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da kadın motosiklet tutkunları tarafından kurulan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü, kimsesiz çocukları yalnız bırakmadı.

Tekirdağ'da kadın motosiklet tutkunları tarafından kurulan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde bulunan kimsesiz çocukları ziyaret etti.

Kadınlardan oluşan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü Başkanı Kübra Ağlamaz yaptığı açıklamada, "Rüzgara gönül vermiş iki teker sevdalılarından oluşan, bayan motosiklet grubumuz "Süslü Egzoz" ile yine bir sosyal sorumluluk projesinde buluştuk. Ve ortak payda da bir araya geldiğimiz bugün, bizler için çok büyük bir önem arz ediyor. Sosyal kimliklerimizden tamamen arınmış olarak bugün buradayız. Bugün bizler birer "Abla ve Abi'leriz. Herkes o kadar mutlu ve o kadar heyecanlı ki, birazdan içeri girdiğimizde nasıl bir sevgi yumağı oluşturacağımızı hayal bile edemiyorum.. Canının bir parçasını kaybetmiş ya da mahrum kalmış, melek yüzlü dünya tatlısı çocukların yüreklerine dokunmak ve onlara bir nebze de olsa yalnız değilsiniz mesajını vermek istiyoruz. Sevgi evlerindeki kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar, maalesef çoğu zaman insanların gözünden kaçıyor. Evet, onların burada bir evleri, başların da annelik dürtüsüyle hareket eden bir bakıcıları var. Ancak, onların o kadar kocaman yürekleri var ki, ışıltılı gözleri ile baş başa kaldığınız da size hissettirdiklerini asla tarif edemezsiniz. Şu an burada bu işe gönül vermiş tüm arkadaşların çocuğu yok evet, ama herkesin bir anne-babası var. Ve bu lüksü yaşan herkese buradan seslenmek istiyorum. Evet, anne-babası olmak, şu an buradaki melek yüzlü dünya tatlıları için bir lüks maalesef. Lütfen, hayat karmaşasında onların yüreklerine her zaman dokunabileceklerini bilsinler. Onlar bizden sadece sevgi istiyorlar. O yüzden Sevgi Evleri var. Onlar için 1 saatinizi ayırmak çok zor olmasa gerek. Buraya bir defa geldiğiniz de, bir daha - sonra bir daha tekrar gelmek isteyeceksiniz. Minik elleriyle önce sizin yüzünüze sonra yüreğinizin en derinlerine dokunacaklar. Süslü Egzoz grubumuzun haricin de gönüllü olarak bize destek vermeye gelen, duyarlı bir çok arkadaşımız şu an burada. Bu arkadaşlara da verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte buradan haykırmak istiyoruz. Bizler yek vücut olduğumuz sürece, Bir olduğumuz sürece, içimizin yüreğimizin sesini dinleyerek hareket ettiğimiz sürece, her şey çok daha güzel olacak" dedi.

(HLD-MK-Y)



16.01.2017 00:38:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER