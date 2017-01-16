16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bu okulda oyun ve okuma köşesi var

16 Ocak 2017 Pazartesi, 07:49
Bu okulda oyun ve okuma köşesi var
Bu okulda oyun ve okuma köşesi var

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu; okuma ve oyun köşelerine sahip sınıflarıyla diğerlerinden ayrılıyor.
Öğrencilerin kişisel ve zihinsel becerilerini, kurgulama, empati, paylaşma ve iletişim duygularını, motor gelişim faaliyetlerini destekleyerek, davranışlarını şekillendirmeyi öğrenmeleri için oyun ve okuma köşeleri oluşturmayı sürdürüyorlar. Öğrencilerin; "Montessori'nin 'Oyun Çocuğun işidir' sözünden yola çıkıp, özellikle teneffüslerde de paylaşarak oyun oynamayı ya da kitap okumayı tercih ettiğini belirten veliler ise; "Okuma ve Oyun köşelerinin oluşumuna destek olan Okul Müdürü Mustafa Karaman'a, Öğretmenlerimiz Nisa Torun Nazmiye Özsaray'a, bu projeye destek verenlere ve emeği geçen herkese çocuklarımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
(SS-BD)

16.01.2017 07:54:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kamu-Sen'den Halep'e yardım
YEREL

KAMU-SEN'DEN HALEP'E YARDIM
Gönen'de Kitap Okuma Evi açıldı
YEREL

GÖNEN'DE KİTAP OKUMA EVİ AÇILDI
Ümraniye Belediyesi'nden Altıeylül'e Kültür Merkezi
YEREL

ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN ALTIEYLÜL'E KÜLTÜR MERKEZİ
Manyas'tan Halep'e yardım
YEREL

MANYAS'TAN HALEP'E YARDIM
Deve güreşini fotoğraflamak için Çanakkale'den geldi
YEREL

DEVE GÜREŞİNİ FOTOĞRAFLAMAK İÇİN ÇANAKKALE'DEN GELDİ
Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çakırca, &quot;İşsizlik Fonu esnaf ve sanatkara hayat verecek&quot;
YEREL

AYVALIK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ÇAKIRCA, "İŞSİZLİK FONU ESNAF VE SANATKARA HAYAT VERECEK"