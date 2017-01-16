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Aydın'da Polisin Tavrı Şaşırtıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:11
Aydın'da Polisin Tavrı Şaşırtıyor
Aydın'da Polisin Tavrı Şaşırtıyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da OHAL uygulamasının ardından polisin basına yönelik sert tutumları şaşırtmaya başladı. Haber alma özgürlüğünün bile kısıtlandığı Aydın'da dün akşam saatlerinde bir spor müsabakası sonucu çıkan arbedeyi haber yapmak isteyen gazeteciler polisin hışmına uğradı. Güvenliği sağlamakla vazifeli polis ekipleri gazetecilerin çektiği fotoğrafları sildirmeye kalktı. Aydın Gazeteciler Cemiyeti polis tarafından gazetecilere uygulanan tutumun endişe verir boyuta ulaştığını belirterek yaşananların adı demokrasi ile özdeşleşmiş Aydın şehrine yakışmadığını belirtti.
Aydın'daki bir amatör futbol maçında saha dışında çıkan olaya müdahale eden polisler hem olaya karışan futbolculara hem de görevini yapmaya çalışan gazetecilere sert bir şekilde müdahale etti. Aydın'ın Efeler İlçesi'ndeki Adnan Menderes Stadı'nda yaşanan bir rezalete daha şahitlik etti. Tepecik Esnafspor ile Kardeşköyspor arasında 2 Nolu Yan Saha'da oynanan 1. Amatör Küme 3. Grup şampiyonluğu maçının sonunda olay çıktı. 2-1'lik skorla mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaybeden Kardeşköyspor futbolcuları soyunma odasına giderken, Tepecik Esnafspor taraftarı ile sözlü tartışma yaşadı. Olayların büyümesi üzerine tartışma yerini kavgaya bırakırken, olaya müdahale eden polisler de sert bir şekilde olayı yatıştırmaya çalıştı. Olaya karışanlardan Kardeşköyspor oyuncularından Furkan ile Servet sert bir şekilde polis aracının içine bindirilirken, polisler de iki oyuncuya arkasından tekme ve yumruk vurdu. Yaşanan olayda Kardeşköyspor oyuncularından Furkan, Servet, Tolgahan Koç ve futbolcuların iki arkadaşı, polisler tarafından ifadeleri alınmak için Efeler Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.
Yaşanan bu olayın görüntülerini çekmeye çalışan gazeteciler polis engeline takıldı. Polisler tarafından darp edilen oyuncuların fotoğraflarını çekmeye çalışan gazetecilerin üzerlerine polisler yürüdü. Sert müdahalelerle gazetecileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polisler, aynı zamanda çekilen olay fotoğraflarının da silinmesini istedi.
(İK)

16.01.2017 09:16:03 TSI
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