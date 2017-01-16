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(Özel Haber) ERÜ'de saç dökülmesini engelleyen cihaz kemoterapi alan hastalara umut oluyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:14
(Özel Haber) ERÜ'de saç dökülmesini engelleyen cihaz kemoterapi alan hastalara umut oluyor
(Özel Haber) ERÜ'de saç dökülmesini engelleyen cihaz kemoterapi alan hastalara umut oluyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Selma Kara
Kamera : Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'ne, hayırsever Özkaya ailesi tarafından kazandırılan Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezindeki, 'saç dökülmesini engelleyen cihaz' kemoterapi hastalarına umut oluyor.
Cihazla ilgili bilgi veren ERÜ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezinin Koordinatörü Prof. Dr. Metin Özkan, Merkeze yeni gelen 'saç dökülmesini engelleyici cihaz' sayesinde, kemoterapiden dolayı saç kaybına uğrayan hastalara memnun kaldıkları bir hizmet vermeye başladıklarını söyledi.
"Meme kanserinde daha çok saç kaybı yaşanıyor"
Özellikle meme kanserinin tedavisinde kullanılan 'kırmızı ilaç'ın saç dökülmesini yoğunlaştırdığını belirten Prof. Dr. Metin Özkan, "Bilindiği üzere meme kanseri daha çok kadınlarda görülüyor. Zaten kadın hastalarımız bu cihazı daha çok tercih ediyor." dedi.
Kaşlarda etkili değil
Cihazın sadece saçlarda etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Metin Özkan, cihazın çalışma prensibi ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Aparatın dahilinde, içerisinde su kanalları dolaşan bir kep var. Bu kep kişinin başına geçiriliyor. Cihaz çalıştırıldığı zaman bu kanallardan geçen su eksi 5 dereceye kadar soğuyor. Kemoterapiden yarım saat önce takılıyor, kemoterapi süresinde takılı kalıyor, kemoterapiden sonraki yarım saatte de yine takılı kalıyor. Bu sistem kafa derisini soğutarak, ilacın deriye daha az miktarda girmesini sağlıyor ve saçın dökülmesini kısmen engelliyor. Başarısı yüzde 100 değil, her hastada etkin bir başarı sağlamıyor ama saç kaybını önemli ölçüde azaltıyor."
(SK)

16.01.2017 09:18:44 TSI
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