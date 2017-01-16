YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde yarı zamanlı hasta kabulüne başladı.

2004 yılında Göz Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner, özellikle makula dejenerasyonu rahatsızlıklarında kök hücre tedavisindeki önemli çalışmaları ile tanınıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları ekibine katılan Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner, 1973 Kayseri doğumlu. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2002-2004 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent oldu. 2013 yılında profesör unvanını alan Öner, Kayseri'de uzun süre görev yaptı. Birçok bilimsel çalışması olan Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner, Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'ne yarı zamanlı olarak katıldı.

(SK)



16.01.2017 09:20:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER