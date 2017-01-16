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Antalya'da planlı elektrik kesintisi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:18
Antalya'da planlı elektrik kesintisi

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde 18 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Döşemealtı: 09.00-17.00 Yeniköy Mahallesi (bir kısmı)
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri
Demre: 08.00-18.00 Küçükkum Mahallesi Kanal Başı Sokak ve Civarı, Beymelek Mahallesi, Akdam Burun Mevkii ve Kayaaltı Mahallesi Toptancı Hali
Kaş: 09.00-18.00 Kalkan İslamlar, Üzümlü, İkizce, Sarıbelen, Bezirgan, Hacıoğlan Mahalleleri, Uğrar Softalar Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii
Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Kındıl Sokak
Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleleri
Kumluca: 09.00-17.00 Hızırkahya Mahallesi Düğün Salonu Çevresi, İkisu Arası Mevkii
(SÇ-SÇ-Y)

16.01.2017 09:23:11 TSI
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