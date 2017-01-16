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1207 Döşemealtı kendi sahasında ilk mağlubiyetini aldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kadınlar Futbol 1. lig'inde Ataşehir Belediyespor'u konuk eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, kendi evinde Ataşehir Belediyespor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor maçın ilk dakikasında Serra'nın attığı golle maça hızlı başladı ancak karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 bitti. 90 dakika sonunda 4-3'lük skorla gülen taraf Ataşehir Belediyespor oldu. Maçta Ataşehir Belediyespor adına golleri Khatia ve Kader Hançar kaydederken 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'un gollerini ise Serra Çağan, Büşra Demirörs ve Orianica kaydetti.



Erteleme maçı önümüzdeki haftasonu oynanacak

1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı ilk yarının son maçını önümüzdeki haftasonu Karadeniz temsilcisi KDZ Ereğili Belediyespor takımı ile deplasmanda oynayacak. KDZ Ereğli Belediyespor maçı daha önce oynanması gerekirken hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti.

(SÇ-SÇ-Y)



16.01.2017 09:28:06 TSI

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