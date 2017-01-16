YEREL HABERLER / OSMANİYE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'de elektrik kesintisi



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ocak Çarşamba günü, Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü ile Karakütük Köyü Sarıböğsek, Sarıcaferli, Karalar, Karabıyıklar, Börkler, Palalar, Poluçlar, Murtcular, Tokgözler, Akarca, Köreluşağı ve Üç Kazan mahalleleri, Kösepınarı Köyü, Yusufizzettin Köyü Kadirli OSB, Pampallı ve Merkez mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında, Sumbas ilçesi Mehmetli Köyü Armağanlı Mahallesi, Yeşilyayla Köyü Galipli, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, Kayseri, Merkez, Safiyeler ve Çukurfenk mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

(ELF-Y)



16.01.2017 09:43:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER