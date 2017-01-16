Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ocak Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Düğünyurdu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Demrek Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
16.01.2017 09:43:34 TSI
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