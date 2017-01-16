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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Motorcular, Şehit Polis Fethi Sekin için lokma döktürdü

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:45
Motorcular, Şehit Polis Fethi Sekin için lokma döktürdü
Motorcular, Şehit Polis Fethi Sekin için lokma döktürdü

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Çeşme Motosiklet Kulübü üyeleri, şehit polis Fethi Sekin ve tüm şehitlerin anısına lokma döktürdü.
Çeşmeli motosiklet tutkunlarının bir araya gelerek oluşturdukları Çeşme Motosiklet Kulübü, İzmir Bayraklı Adliyesi'ndeki hain terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerin anısına lokma döktürdü. Çeşme çarşısı girişindeki Mehmetçik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Çeşme Motosiklet Kulübü adına açıklama yapan Şeref Karaoğlu, "Terör saldırıları, tüm yüreklere acı düşürüyor. Terör saldırıları karşısında, daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içinde, terör belasının üstesinden gelecek, Ulu Önder Atatürk'ün çizgisinde bütün engelleri aşacağız. İzmir Adliyesi önündeki hain terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polisi memuru Fethi Sekin'i ve tüm şehitlerimizi, Çeşme Motosiklet Kulübü olarak saygıyla anıyoruz" dedi.
(İA-ÖA)

16.01.2017 09:50:52 TSI
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