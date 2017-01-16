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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Kuzusunu bez bağlayarak sokakta dolaştırıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:56
Kuzusunu bez bağlayarak sokakta dolaştırıyor
Kuzusunu bez bağlayarak sokakta dolaştırıyor

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir vatandaş, evcil kuzusunu bez bağlayarak sokakta dolaştırıyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ana arterlerden İstiklal Caddesi'nde arkasına bez bağlanılarak gezen yavru kuzu vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahibinin 'Pamuk' ismini verdiği 3 aylık kuzu, arkasında bağlanan bez ile sokakları kirletmeden sahibiyle beraber gezintiye çıkıyor. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı kuzu, sahibini peşinden takip ediyor.
Vatandaşlar, kısa sürede ilgi odağı olan kuzu ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler.
(ED-SLH-Y)

16.01.2017 09:59:55 TSI
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