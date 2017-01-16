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Halep için Fatsa'da 47 bin 400 TL toplandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesinin öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların da desteğiyle Halep için düzenlenen yardım kampanyasında 47 bin 400 lira para toplandığı bildirildi.

Fatsa'da 'Halep' için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, toplanan yardımların Halep'e gönderilmek üzere genel merkezin hesabına yatırıldığını belirtti. Şevketoğulları, "Geçtiğimiz günlerde ortaklaşa düzenlediğimiz Halep'e yardım kampanyasında 47 bin 400 TL toplandı. Bizler de bu yardımı Halep'e ulaştırılmak üzere genel merkezimize gönderdik. Yardımlar ilçe genelinde devam ediyor. Fatsalılar gerçekten bu konuda çok duyarlılar. Her hafta güncel rakamları açıklayacağız" dedi.

(AA-SLH-Y)



16.01.2017 10:01:12 TSI

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