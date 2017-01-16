16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'nın Sultanları, lideri affetmedi: 3-1

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:03
Manisa'nın Sultanları, lideri affetmedi: 3-1
Manisa'nın Sultanları, lideri affetmedi: 3-1

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 15'nci hafta müsabakasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolundaki önemli rakibi karşısında setlerde 0-1 geriye düşen Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakayı 3-1 kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 15'nci hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımını konuk etti. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Genel Koordinatarü Alpaslan Ustamehmetoğlu, Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Manisalı voleybol severler izledi.
Karşılaşmanın ilk setini Beylikdüzü Voleybol İhtisas 14-25 kazırken müsabakada 0-1 öne geçti. Baş Antrenör Süleyman Bozkan, ikinci setin başında oyuncu değişikliklerine gitti. Oyuncu değişikliği ile toparlanan ve sahaya ağırlığını koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25-20 kazandı ve skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette çekişmeli bir oyun yaşandı. İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu seti Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-22 kazandı ve skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette oyun olarak rahatlayan ve kazanma isteğini sahaya yansıtan Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-19 kazandı ve maçı 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Beylikdüzü Voleybol İhtisas 35 puanda kalırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 32'ye çıkardı.

Kulüp başkanı oyuncuları kutladı
Maçın sona ermesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü soyunma odasına inerek oyuncuları galibiyetten dolayı tebrik etti.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Savaş Aslan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tuğçe Atıcı, Jessica, Gülbahar Akgül, Katherina Bell, Deniz Şurgun, Pelin Beydüz, Yasemin Şahin, Pınar Motur, Duygu Ertaş, Seden Bostancı, Gülem Altay, Betül Vural
Baş Antrenör: Süleyman Bozkan
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Marina, Melisa, Mislina, Şükran, Merve, Bahar, Damla, Gökçe, Şeyma, Sabriye, Hale, Su
Baş Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler : 14-25, 25-20, 25-22, 25-19 (3-1)
(SC-Y)

16.01.2017 10:07:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlar fikir alışverişinde bulundu
YEREL

KAYMAKAMLAR FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Milli birlik ve dayanışmayı öğreniyorlar
YEREL

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMAYI ÖĞRENİYORLAR
Kulalı gençler sokak hayvanları için barınak yaptı
YEREL

KULALI GENÇLER SOKAK HAYVANLARI İÇİN BARINAK YAPTI
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Vitrindeki maket cep telefonlarını çaldı
YEREL

VİTRİNDEKİ MAKET CEP TELEFONLARINI ÇALDI
Yunusemre'den farklı galibiyet
YEREL

YUNUSEMRE'DEN FARKLI GALİBİYET
Salihli Belediyespor kendi sahasında kazandı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR KENDİ SAHASINDA KAZANDI
Salihli'de kazanan Yeni Çanspor oldu
YEREL

SALİHLİ'DE KAZANAN YENİ ÇANSPOR OLDU
Manisa BBSK ikinci yarıya yenilgiyle başladı
YEREL

MANİSA BBSK İKİNCİ YARIYA YENİLGİYLE BAŞLADI
MASKİ'den Sarıgöl'ün mahallelerine alt yapı projesi
YEREL

MASKİ'DEN SARIGÖL'ÜN MAHALLELERİNE ALT YAPI PROJESİ
Manisa'da su baskınları engelleyecek çalışma
YEREL

MANİSA'DA SU BASKINLARI ENGELLEYECEK ÇALIŞMA
Deliçoban Mahallesi'ne yeni su arıtma tesisi
YEREL

DELİÇOBAN MAHALLESİ'NE YENİ SU ARITMA TESİSİ
Miniklerin &quot;Harika Dünyalar Sergisi&quot; açıldı
YEREL

MİNİKLERİN "HARİKA DÜNYALAR SERGİSİ" AÇILDI
Turgutlu Belediyesi gönülleri almaya devam ediyor
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİ GÖNÜLLERİ ALMAYA DEVAM EDİYOR
Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN KURUMLARA ZİYARET
Kahvehanede vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
YEREL

KAHVEHANEDE VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Başkan Kayda, şantiyede işçilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN KAYDA, ŞANTİYEDE İŞÇİLERLE BULUŞTU
Akhisar Belediyespor deplasmanda &quot;suskun&quot;
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR DEPLASMANDA "SUSKUN"