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Develi'de 551 çift evliliğe 'evet' dedi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:05
Develi'de 551 çift evliliğe 'evet' dedi
Develi'de 551 çift evliliğe 'evet' dedi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi'de, 2016 yılı içerisinde toplam 551 çiftin evlendiğini söyledi.
Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için, 'Evlilik Öncesi Eğitim' kurslarına destek verdiklerini belirten Başkan Cabbar, ayrıca yeni bebeği olan ailelere de 'Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye ederek gençleri evliliğe özendirme gayretleri içerisinde olduklarını belirtti. Fırsat buldukça nikahları kendisi kıyan Başkan Cabbar "Çiftlerimizin nikah esnasındaki mutluluklarından ve heyecanlarından bizler de o payımıza düşen güzellikleri alıyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.
(SK)

16.01.2017 10:10:22 TSI
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