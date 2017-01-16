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Bayramiçspor evinde kaybetti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09
Bayramiçspor evinde kaybetti
Bayramiçspor evinde kaybetti

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubunda, mücadele eden Yeşil Bayramiçspor ikinci yarının ilk maçını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta başlayan ikinci yarının ilk maçı kötü hava şartlarından ötürü ertelenmişti. Bayramiç salonunda oynanan maçı Barış Karakoyun ve Sevcan Mizah Karagöz ün yönettiği maçın çizgi hakemliklerini ise Şennur Kesici ve Ömer Sert yaptı. Başa baş geçen ilk setin son bölümünde ardı ardına 3 sayı alan alan ev sahibi Yeşil Bayramiçspor, geride götürdüğü seti 25-23 kazandı.
Maçın ikinci setinde üstün bir oyun sergileyen konuk takım Arkas Spor bu seti 25-18 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 25-16 kazanan konuk takım maçta 2-1 öne geçti. Maçın dördüncü setini de konuk takım 25- 19 kazandı. Maç Yeşil Bayramiçspor -1 Arkas Spor -3 sona erdi.
(GD)

16.01.2017 10:13:31 TSI
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