Oflular Suriyeli kardeşleri için yardıma koştu

TRABZON (İHA) - Of Kaymakamlığı ve Of Belediye Başkanlığı öncülüğünde başlatılan ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan bir TIR dolusu insani yardım Suriyeli mazlumlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Gazze, Filistin, Arakan, Bayırbucak ve Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Of, bu kez de Halepli kardeşleri için yardıma koştu. Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi öncülüğünde başlatılan İHH, Memur-sen, Kızılay ve Diyanet Vakfı'nın Of Şubeleri ile diğer yardım kuruluşlarının destekleriyle Halep'teki Müslümanlar için gıda, battaniye ve kışlık giysilerden oluşan bir TIR dolusu insani yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar İHH Trabzon Şube Başkanlığının öncülüğünde Hatay'da tampon bölgedeki kamplarda yaşayan Suriyeli ve Halepli Müslümanlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Of Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Of Kaymakamı Eyüp Fırat, "Biz Myanmar'ı da, Arakan'ı da unutmadık, Halep'teki Müslüman kardeşlerimize de yardım elimizi uzattık. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Dindaşlarımıza ve soydaşlarımıza yardım etmek bizlerin görevi. Of halkımıza yapmış olduğu bu güzel yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı ve yardımlarımızı kabul etsin. İnşallah yeryüzü barış ile buluşur da bir daha böyle yardımlar toplamak zorunda kalmayız. Biz her zaman mazlumun yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.



"Masum coğrafyaların umudu olacağız"

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise, Halep'teki insanlık dramına Of halkının duyarsız kalmadığını belirterek, "Halep yakılıp yıkılırken bizlerinde yürekleri dağlandı. Hem bir komşu hem de Müslüman olarak Halep'teki kardeşlerimizin yanında olmak insani görevimiz. Of'umuz yardımseverler diyarıdır. Bu kampanyaya imkanları ölçüsünde katkı veren, mağdura yardım için gönül zenginliğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Halep'teki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek. Yardımlaşmaya ihtiyaç duyulan her olayda vatandaşlarımızın yardımda bulunması, burada gönüllerin birleşmesinden ayrıca mutluluk duyuyorum. Burada gönüllerimizi birleştirerek yardım ihtiyacı olan neresi varsa oraya yardımcı oluyoruz. Allah mazluma yardım edeni hiçbir zaman yalnız bırakmaz ve mazlumların duasının ülkemiz ve milletimizle olduğuna inanıyorum. Bizler masum coğrafyaların umudu olmaktan geri durmayacağız. Bütün dünyanın sustuğu zulme rıza gösterdiği bir ortamda Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde mazlumların umudu oldu olmaya da devam edecek. Kampanyanın başladığı günden bu yana bu meydanda soğuk havada dahi yardımları toplayan arkadaşlarımıza ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

16.01.2017 10:16:20 TSI

