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Başkan Albayrak Saray, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde incelemelerde bulundu



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Saray ilçesi Safaalan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak, çalışmalar ile ilgili vatandaşlarla sohbet etti. İhtiyaçları ve talepleri dinleyerek not alan Başkan Albayrak, incelemelerine İstanbul Caddesi ve Çerkezköy Caddesi ile devam etti. Caddede sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Albayrak, asfalt yolda meydana gelen kısmi bozulmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



İncelemeler Çerkezköy ile devam etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Saray'dan sonra Çerkezköy ilçesindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Çerkezköy İlçesindeki Devlet Su İşleri (DSİ), Çerkezköy ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Pınarça Köprüsü ve yol düzenlemesi çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Albayrak, Çerkezköylü vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Albayrak ve ekibine başarılar diledi.



"Gereken yapılacaktır"

Başkan Albayrak son olarak Çorlu ilçesini ziyaret ederek yoğun kar yağışı sonucu Çamlıbel Caddesindeki kısmi asfalt bozulmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Albayrak, "Vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm ili etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucu asfalt yollarımızda kısmi bozulmalar meydana gelmiştir. Gereken yapılacaktır" dedi.

(HLD-Y)



16.01.2017 10:27:24 TSI

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