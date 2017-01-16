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MHP Efeler İlçe Teşkilatından bütünleşme vurgusu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, "Teşkilat olarak ne kadar bir araya gelirsek, ortak değerlerde o kadar kenetleşir ve bütünleşiriz" dedi.

MHP Efeler ilçe teşkilatı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Alışveriş Merkezi'nde düzenledikleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışın da bir açıklama yapan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, ilçe yönetimi ile belediye meclis üyelerin aileleriyle birlikte kahvaltılı bir toplantı düzenleyerek kaynaşma ve dayanışmayı amaç edindiklerini ifade etti.

Toplantıda, 15 Ocak 1979'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde vurularak hayatını kaybeden ülkücü merhum Raşit Gündüz'ü yad ederek sözlerine başlayan Baskın,"Unutmak tükenmektir. Buraya, Tomris Hatunlardan, Nene Hatunlara, 12 yaşında Çanakkale Savaşı'nda mücadele etmiş Nezahat Onbaşılardan, Satı Çırpan Laralara, Çete Ayşelerin torunları olan eşlerimizle birlikte bir araya geldik. Bu tür etkinleri sürdürerek, partimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla bütünlüğümüzü sağlayacağız. Teşkilat olarak ne kadar bir araya gelirsek, ortak değerlerde o kadar kenetleşir ve bütünleşiriz" diye konuştu.

(HÇ-MB-Y)



16.01.2017 10:27:38 TSI

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