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Aydın'da su ürünleri kooperatifleri bölge birliği kuruluyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:28
Aydın'da su ürünleri kooperatifleri bölge birliği kuruluyor
Aydın'da su ürünleri kooperatifleri bölge birliği kuruluyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir araya gelen su ürünleri kooperatifleri üyeleri 'Bölge Birliği' kurulmasını kararlaştırdı.
Didim Taşburun Balıkçı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Didim İlçe Müdürü Halis Yaşar, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Başkanı Ramazan Özkaya, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Didim Su Ürünleri kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu, Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol ile kooperatif yöneticileri katıldı.
Balıkçıların karşılaştığı sorunların ele alındığı toplantıda, bölgede faaliyet gösteren Su Ürünleri Kooperatifleri'nde bir çatı altında toplanması yünde fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol, bölge birliği kurulması konusunda çalışmalar yapılmasına karar verildiğini, toplantının 11 Ocak tarihinde Su Ürünleri Kooperatifleri olarak ilkini gerçekleştirdiklerini ve bugünkü toplantıyla da Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliğinin proje kapsamında kurulması yönünde zeminin hazırlandığını ifade etti.
(HÇ-MB-Y)

16.01.2017 10:32:46 TSI
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