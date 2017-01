YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan, ikramlarıyla gönülleri fethediyor

KAYSERİ (İHA) - 2015 yılında hayata geçirdiği İkram Çeşmesiyle Türkiye'ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde konumlandırılan 'İkram Çeşmesi' hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü hizmet veriyor. Ayrıca portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesiyle de vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde ve etkinliklerde vatandaşların kışın sıcak ikramlarla gönülleri ısınırken, yazın soğuk içeceklerle içi serinliyor. Vatandaşlar çoğu zaman ikramlarını Başkan Çolakbayrakdar'ın elinden alıyor.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindekiİkram Çeşmesi, vatandaşlarımızın büyük beğenisini aldı. Her sabah hastane önünde ve her Cuma Namazı sonrası farklı camilerimizde cemaatimize sıcak çorba ikramda bulunurken Ramazan ayında ise Osmanlı geleneğimizi yaşatarak, ramazan şerbeti ikram ediyoruz. Bundan sonra da yine mübarek Cuma günlerinde, dini günlerimizde ve etkinliklerde İkram Çeşmesi'nden 7'den 70'e vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız belediyenin sıcaklığını çorba ve salep vasıtasıyla hissediyor. Böylelikle vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. İkramlarımızla gönülden gönüle iletişim kurduk. Hemşehrilerime hizmet etmenin ve bu hizmetin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

İkram Çeşmesi'nden faydalanan vatandaşlar ise, memnuniyetlerini dile getirerek, "Kocasinan Belediyesi'nin en güzel hizmetlerinden biri olan İkram Çeşmesi'yle sabahın soğuk saatlerinde sıcacık çorbayla çok keyifleniyoruz. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

